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«Сливали» в соцсети места вручения повесток: в Сумской области разоблачили администраторов сообщества

14:08, 23 мая 2024
Администраторы сообщества в мессенджере «сливали» жителям г. Кролевец в Сумской области места вручения повесток.
«Сливали» в соцсети места вручения повесток: в Сумской области разоблачили администраторов сообщества
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В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении двум жителям г. Кролевец по факту препятствования законной деятельности военных формирований. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

Подозреваемые с июля 2023 года в одном из мессенджеров создали сообщество, где обнародовали сообщения о местах проведения мобилизационных мероприятий на территории города Кролевец Сумской области.

«Препятствуя законной деятельности работников территориального центра комплектования и социальной поддержки мужчины систематически обновляли информацию для лиц, которые намерены уклониться от мобилизации», - заявили в прокуратуре.

Сейчас сообщество в мессенджере заблокировано.

Ранее в Харькове будут судить мужчину, который в Telegram-канале публиковал места выдачи повесток.

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