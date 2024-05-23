«Сливали» в соцсети места вручения повесток: в Сумской области разоблачили администраторов сообщества

Администраторы сообщества в мессенджере «сливали» жителям г. Кролевец в Сумской области места вручения повесток.

В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении двум жителям г. Кролевец по факту препятствования законной деятельности военных формирований. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

Подозреваемые с июля 2023 года в одном из мессенджеров создали сообщество, где обнародовали сообщения о местах проведения мобилизационных мероприятий на территории города Кролевец Сумской области.

«Препятствуя законной деятельности работников территориального центра комплектования и социальной поддержки мужчины систематически обновляли информацию для лиц, которые намерены уклониться от мобилизации», - заявили в прокуратуре.

Сейчас сообщество в мессенджере заблокировано.

Ранее в Харькове будут судить мужчину, который в Telegram-канале публиковал места выдачи повесток.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.