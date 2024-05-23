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Рада расширила перечень решений, которые можно обжаловать в административном судопроизводстве

11:30, 23 мая 2024
Нормы КАСУ, которые были признаны неконституционными, предусматривали, что решение, принятое в пользу государства, апелляционному обжалованию не подлежит, а принято в пользу гражданина – может быть обжаловано государством в апелляционном порядке, поэтому депутаты решили исправить ситуацию.
Рада расширила перечень решений, которые можно обжаловать в административном судопроизводстве
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Верховная Рада 23 мая приняла в целом в качестве закона законопроект 9197 о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства, направленный на выполнение решения КСУ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», КСУ признал неконституционными нормы Кодекса админсудопроизводства (КАСУ), которые ставили граждан в неравное положение с государством по возможности апелляционного обжалования.

Нормы КАСУ, признанные неконституционными, предусматривают, что решение, принятое в пользу государства, апелляционному обжалованию не подлежит, а принятое в пользу гражданина – может быть обжаловано государством в апелляционном порядке.

В Раде считают, что принятие закона будет способствовать равноправному положению частных лиц и субъекту властных полномочий при исполнении судебных решений по административным делам, а также эффективной судебной защите прав, свобод и интересов физических и юридических лиц в отношениях с органами публичной администрации.

Проект предусматривает изменение действующих пока предписаний КАСУ, которыми для лица-истца не установлено право обжаловать апелляционным порядком определение суда об оставлении без удовлетворения заявления, поданного порядком статьи 383 Кодекса, чем лицо-истец ставится в худшее процессуальное положение по сравнению с ответчиком – субъектом властных полномочий

Так, предлагается расширить исчерпывающий перечень определений, на которые могут быть поданы апелляционные жалобы отдельно от решения суда (ч. 1 статьи 294 Кодекса административного судопроизводства). А именно дополнить его постановлением об оставлении без удовлетворения заявления, поданного в порядке, определенном статьей 383 КАСУ.

Также предлагается усовершенствовать ч. 6 статьи 383 КАСУ в части предвидения возможности обжалования порядке статьи 294 КАСУ определения суда об оставлении заявления без удовлетворения.

А именно, ч. 6 статьи 383 КАСУ изложат в следующей редакции:

«При отсутствии обстоятельств противоправности соответствующих решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий-ответчика и нарушения им прав, свобод, интересов личности-истца, суд выносит определение об оставлении заявления без удовлетворения, которое может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 294 этого Кодекса. При наличии оснований для удовлетворения заявления суд выносит определение в порядке, предусмотренном статьей 249 настоящего Кодекса».

По мнению авторов, этим проектом закона будет улучшено процессуальное положение истца в административной юстиции.

Автор: Наталья Мамченко

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Рада расширила перечень решений, которые можно обжаловать в административном судопроизводстве

Нормы КАСУ, которые были признаны неконституционными, предусматривали, что решение, принятое в пользу государства, апелляционному обжалованию не подлежит, а принято в пользу гражданина – может быть обжаловано государством в апелляционном порядке, поэтому депутаты решили исправить ситуацию.

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