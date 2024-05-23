Верховная Рада назначила Сергея Ризныка судьей Конституционного Суда Украины

В Конституционном Суде Украины – новый судья.

23 мая Верховная Рада назначила судьей Конституционного Суда Сергея Ризныка. Кандидата поддержали 276 депутатов.

Он доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, проректор по научно-педагогической работе и международного сотрудничества Львовского университета.

Родился 27 ноября 1980 в Калуше Ивано-Франковской области. В 1998 году окончил Калушскую гимназию и поступил на юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко.

После окончания университета с 2003 года научную работу совмещал с практической, в том числе с 2006 года – адвокатской деятельностью. В 2008 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности «конституционное право; муниципальное право». С 2009 года – ассистент, а с 2010 – доцент кафедры конституционного права юридического факультета Львовского университета. В феврале 2015 получил ученое звание доцента.

С апреля 2017 по сентябрь 2018 - заместитель декана юридического факультета по учебно-воспитательной работе и международного сотрудничества.

С апреля 2019 года – заместитель председателя Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины. В марте 2021 года в Институте государства и права имени Корецкого НАН Украины защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности – конституционное право; муниципальное право по теме «Конституционность нормативных актов: сущность, методология оценивания и система обеспечения в Украине». С сентября 2021 года – профессор кафедры конституционного права.

С декабря 2021 года член Научно-консультативного совета при Председателе Верховной Рады Украины.

В июне 2021 года назначен проректором по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Работая в должности проректора Львовского университета, участвовал в реализации ряда международных проектов.

Участвовал в подготовке визита Бориса Джонсона во Львовский университет и в процедуре присвоения ему звания Почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Автор: Наталья Мамченко

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