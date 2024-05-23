Как оставаться на связи, если нет интернета и не работают сотовые вышки: рекомендации Госспецсвязи

Специалисты рекомендуют жителям страны ограничить потребление мобильной связи до минимума.

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Враг атаковал инфраструктуру по всей стране. Мишенью для российских ударов снова стали объекты, обеспечивающие работу связи. Государственная служба специальной связи и защиты информации предоставила украинцам рекомендации, как оставаться на связи в критической ситуации.

Специалисты рекомендуют жителям страны ограничить потребление мобильной связи до минимума.

В частности:

использовать фиксированные сети связи всегда, если есть такая возможность – некоторые укрытия оборудованы Wi-Fi;

по возможности отказаться от видеозвонков и звонков в пользу более экономных SMS;

не смотреть видео, не играть в онлайн игры;

сократить разговоры до минимума, чтобы не перегружать сеть. В критической ситуации из-за ее перегрузки кто-то может не дозвониться спасателям или скорой;

установить ограничение трафика через настройки приложений;

отключить режим автоматической загрузки мультимедиа в мессенджерах: Настройка мессенджера - Данные и хранилище или Мультимедиа - отключить опцию "Фоновая загрузка"; в разделе "Через мобильную сеть" отключить "Автозагрузка медиа";

если не работает сеть того или иного оператора, можно воспользоваться национальным роумингом;

скачать всю необходимую информацию в память смартфона или записать ее на бумаге.

Госспецсвязи также рекомендует принять меры безопасности:

подписаться на каналы и аккаунты в соцсетях служб, оказывающих помощь: ГСЧС, органы государственной и местной власти и т.п.;

заранее установить на телефон мессенджеры, работающие по принципу рации, чтобы держать связь при исчезновении сети. Радиус работы таких приложений зависит от поколения Bluetooth и помех и составляет 60-100 м. Договориться заранее об использовании одного приложения с соседями, чтобы быть на связи. Например, можно скачать Bridgefy для Android и iOS .

для Android iOS не оставлять укрытие до окончания сигнала тревоги, даже если в укрытии нет связи.

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