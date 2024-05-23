Як залишатися на зв'язку, якщо немає інтернету та не працюють стільникові вишки: рекомендації Держспецзв'язку

Фахівці рекомендують жителям країни обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму.

Фото: Unsplash

Ворог атакував інфраструктуру по всій країні. Мішенню для російських ударів знову стали обʼєкти, які забезпечують роботу звʼязку. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації надала українцям рекомендації, як залишатися на звʼязку в критичній ситуації.

Фахівці рекомендують жителям країни обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму.

Зокрема:

використовувати фіксовані мережі зв'язку завжди, якщо є така можливість — деякі укриття обладнані Wi-Fi;

за можливості відмовитися від відеодзвінків і дзвінків на користь більш економних SMS;

не дивитися відео, не грати в онлайн-ігри;

скоротити розмови до мінімуму, щоб не перевантажувати мережу. У критичній ситуації через її перевантаження хтось може не додзвонитися до рятувальників або швидкої;

встановити обмеження трафіку через налаштування додатків;

вимкнути режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах: Налаштування месенджера — Дані та сховище або Мультимедіа — вимкнути опцію "Фонове завантаження"; у розділі "Через мобільну мережу" вимкнути "Автозавантаження медіа";

якщо не працює мережа того чи іншого оператора, можна скористатися національним роумінгом;

завантажити всю необхідну інформацію в пам'ять смартфона або записати її на папері.

Держспецзв'язку також рекомендує вжити заходів безпеки:

підписатися на канали та акаунти в соцмережах служб, що надають допомогу: ДСНС, органи державної та місцевої влади тощо;

заздалегідь встановити на телефон месенджери, що працюють за принципом рації, щоб тримати зв'язок у разі зникнення мережі. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth і перешкод, і становить 60-100 м. Домовитися заздалегідь про використання одного застосунку із сусідами, щоб бути на зв'язку. Наприклад, можна завантажити програму Bridgefy для Android та iOS.

для Android та iOS. не залишати укриття до закінчення сигналу тривоги, навіть якщо в укритті немає зв'язку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.