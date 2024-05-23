Практика судів
  1. В Україні

Вимагав хабар за підтвердження дітям громадянства: на Одещині судитимуть працівника ДМС

11:47, 23 травня 2024
Службовець вимагав хабар за не створення штучних перепон при оформленні та видачі довідок про підтвердження громадянства України дітям, батьком яких є іноземець.
Вимагав хабар за підтвердження дітям громадянства: на Одещині судитимуть працівника ДМС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині прокурори скерували до Овідіопольського райсуду обвинувальний акт стосовно держслужбовця одного із районних відділів  ГУ ДМС в Одеській за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, службовець вимагав хабар за не створення штучних перепон при оформленні та видачі довідок про підтвердження громадянства України дітям, батьком яких є іноземець.

Свої послуги він оцінив у 3000 тис доларів США, із розрахунку 600 доларів США за одну дитину.

Під час передачі неправомірної вигоди держслужбовця затримали.

Наразі його відсторонено від займаної посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада схвалила законопроект, яким справи ліквідованого ОАСК розкидають по іншим окружним адмінсудам

Справи ліквідованого Окружного адмінсуду Києва будуть передані різним окружним адміністративним судам.

Депутати схвалили розширення повноважень органів фінансового контролю – вони зможуть збирати персональні дані для накладення стягнень

Парламент схвалив розширення повноважень органів фінансового контролю щодо збору персональних даних громадян та інформації з обмеженим доступом.

Рада розширила перелік ухвал, які можна оскаржувати в адміністративному судочинстві

Нормами КАСУ, що були визнані неконституційними, було передбачено, що рішення, ухвалене на користь держави, апеляційному оскарженню не підлягає, а ухвалене на користь громадянина – може бути оскаржено державою в апеляційному порядку, тому депутати вирішили виправити ситуацію.

Верховна Рада призначила Сергія Різника суддею Конституційного Суду України

У Конституційному Суді України – новий суддя.

НАБУ: «Доводимо до відома колег в CАП – у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування»

У НАБУ повідомили, що розслідування щодо можливого витоку інформації проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео