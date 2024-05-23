Вимагав хабар за підтвердження дітям громадянства: на Одещині судитимуть працівника ДМС

Службовець вимагав хабар за не створення штучних перепон при оформленні та видачі довідок про підтвердження громадянства України дітям, батьком яких є іноземець.

На Одещині прокурори скерували до Овідіопольського райсуду обвинувальний акт стосовно держслужбовця одного із районних відділів ГУ ДМС в Одеській за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, службовець вимагав хабар за не створення штучних перепон при оформленні та видачі довідок про підтвердження громадянства України дітям, батьком яких є іноземець.

Свої послуги він оцінив у 3000 тис доларів США, із розрахунку 600 доларів США за одну дитину.

Під час передачі неправомірної вигоди держслужбовця затримали.

Наразі його відсторонено від займаної посади.

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