Требовал взятку за подтверждение детям гражданства: в Одесской области будут судить работника ГМС

Чиновник требовал взятку за не создание искусственных преград при оформлении и выдаче справок о подтверждении гражданства Украины детям, отцом которых является иностранец.

В Одесской области прокуроры направили в Овидиопольский райсуд обвинительный акт в отношении госслужащего одного из районных отделов ГУ ГМС в Одесской по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, служащий требовал взятку за не создание искусственных преград при оформлении и выдаче справок о подтверждении гражданства Украины детям, отцом которых является иностранец.

Свои услуги он оценил в 3000 тыс. долларов США, из расчета 600 долларов США за одного ребенка.

При передаче неправомерной выгоды госслужащего задержали.

Сейчас он отстранен от занимаемой должности.

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