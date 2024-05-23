Требовал взятку за подтверждение детям гражданства: в Одесской области будут судить работника ГМС

В Одесской области прокуроры направили в Овидиопольский райсуд обвинительный акт в отношении госслужащего одного из районных отделов ГУ ГМС в Одесской по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.
Как сообщила Одесская областная прокуратура, служащий требовал взятку за не создание искусственных преград при оформлении и выдаче справок о подтверждении гражданства Украины детям, отцом которых является иностранец.
Свои услуги он оценил в 3000 тыс. долларов США, из расчета 600 долларов США за одного ребенка.
При передаче неправомерной выгоды госслужащего задержали.
Сейчас он отстранен от занимаемой должности.
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