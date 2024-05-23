НАБУ: «Доводим к сведению коллег из CАП – у НАБУ было и есть достаточно ресурса для осуществления расследования»

В НАБУ сообщили, что расследование возможной утечки информации проводит Управление внутреннего контроля НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро отреагировало на сообщения СМИ о проведении обысков.

«На основании сообщения по соответствующей резолюции Директора НАБУ Управлением внутреннего контроля НАБУ начато досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

С начала регистрации в ЕРДР почти все следственные действия проводились непосредственно прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в том числе с привлечением оперативных работников Национальной полиции.

Сообщаем коллегам в CАП: у НАБУ было и есть достаточно ресурса для осуществления расследования.

НАБУ всегда гарантирует независимое, беспристрастное и всестороннее досудебное расследование и ждет от наших основных партнеров такого же подхода» - подчеркнули в НАБУ.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура объяснила, действительно ли 22 мая в НАБУ проводились обыски.

Как отмечается, САП осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании, которое проводит Управление внутреннего контроля НАБУ по статьям 364 и 387 УК относительно возможного совершения уголовных правонарушений сотрудниками Бюро.

Соответствующее производство начато после служебной записки разоблачителя – сотрудника НАБУ.

«Заметим, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ по инициативе прокуроров САП не производилось. В указанном уголовном производстве производился обыск исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ – детектива одного из подразделений» - подчеркнули в САП.

По словам САП, «к обыску была привлечена Национальная полиция Украины из-за недостаточности ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ».

Автор: Наталья Мамченко

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