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Верховна Рада призначила Сергія Різника суддею Конституційного Суду України

11:19, 23 травня 2024
У Конституційному Суді України – новий суддя.
Верховна Рада призначила Сергія Різника суддею Конституційного Суду України
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23 травня Верховна Рада призначила суддею Конституційного Суду Сергія Різника. Кандидата підтримали 276 депутатів.

Він є доктором юридичних наук, професором кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського університету.

Народився 27 листопада 1980 року в Калуші Івано-Франківської області. У 1998 році закінчив Калуську гімназію та вступив на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Після закінчення університету з 2003 року наукову роботу поєднував з практичною, в тому числі з 2006 року — адвокатською діяльністю. У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю «конституційне право; муніципальне право». З 2009 року — асистент, а з 2010 — доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського університету. У лютому 2015 року отримав вчене звання доцента.

З квітня 2017 року по вересень 2018 року — заступник декана юридичного факультету з навчально-виховної роботи та міжнародної співпраці.

З квітня 2019 року — заступник голови Науково-консультативної ради Конституційного Суду України. У березні 2021 року в Інституті держави і права імені В. Корецького НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю — конституційне право; муніципальне право на тему «Конституційність нормативних актів: сутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні». З вересня 2021 року — професор кафедри конституційного права.

З грудня 2021 член Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України.

У червні 2021 року призначений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка.

Працюючи на посаді проректора Львівського університету брав участь у реалізації низки міжнародних проектів.

Брав участь у підготовці візиту Бориса Джонсона до Львівського університету та у процедурі присвоєння йому звання Почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор: Наталя Мамченко

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