«Зливали» у соцмережі місця вручення повісток: на Сумщині викрили адміністраторів спільноти

Адміністратори спільноти в месенджері «зливали» жителям м. Кролевець на Сумщині місця вручення повісток.

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру двом жителям м. Кролевець за фактом перешкоджання законній діяльності військових формувань. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Зазначається, що підозрювані з липня 2023 року в одному з месенджерів створили спільноту, де оприлюднювали повідомлення про місця проведення мобілізаційних заходів на території міста Кролевець Сумської області.

«Перешкоджаючи законній діяльності працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, чоловіки систематично оновлювали інформацію для осіб, які мають намір ухилитися від мобілізації», - заявили у прокуратурі.

Наразі спільноту в месенджері заблоковано.

Раніше ми писали, що у Харкові судитимуть чоловіка, який у Telegram-каналі публікував місця видачі повісток.

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