Чи можна оформити відстрочку від мобілізації через ЦНАП

Прийняти уточнені дані може і ЦНАП, а от оформити відстрочку може лише ТЦК.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»).

Військовозобов'язані повинні оновити облікові дані протягом 60 днів з дня, коли закон про мобілізацію набрав чинності. Згідно з законодавством, є три способи для оновлення військово-облікових даних через:

ТЦК і СП;

ЦНАПи;

мобільний застосунок «Резерв+».

Директорка департаменту ЦНАП Києва Наталія Шамрай на порталі «Українського радіо» розповіла, чи може військовозобов'язаний прийти в ЦНАП і оформити відстрочку від мобілізації.

Посадовиця заперечила таку можливість. «Ні» — коротко відповіла вона.

Також Шамрай розповіла, чи потрібно після реєстрації у ЦНАПі знову йти у ТЦК, щоб отримати якийсь військовий документ.

«Якщо ти отримав послугу у ЦНАПі, тобі видається витяг із системи, який генерується системою, там є дані про кожну особу персонально, тому витяги трошки різняться. Але що там точно є в тому витягу: прізвище, ім'я, по батькові і унікальний код-номер, який дається системою, за яким будь-які органи, які мають право зупиняти і перевіряти, за тим кодом перевіряють людину. Такий витяг видруковується з системи, на нього ставиться печатка і підпис адміністратора. Тобто це є підтвердження того, що ти дані оновив, витяг із системи отримав. Якщо ти оновився через Резерв+, то, звісно, показуєш відображення цієї інформації, яка є в застосунку Резерв+», — роз’яснила директорка департаменту ЦНАП Києва.

Які документи потрібно мати з собою військовозобов’язаним для оновлення даних у ЦНАПі, алгоритм – тут.

Раніше стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

«Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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