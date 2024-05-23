У ТЦК повідомили, які документи мають носити з собою військовозобов’язані

Військовозобов’язані, призовники та резервісти мають постійно носити з собою деякі документи.

У Кременчуцькому районному ТЦК і СП повідомили, що військовозобов’язані, призовники та резервісти мають постійно носити з собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, залежно від відношення до військової служби. Про це поінформували на Facebook-сторінці ТЦК.

«При цьому, важливо мати інформацію, щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це може бути VIN-код, що отриманий у ТЦК та СП, витяг, отриманий через ЦНАП, або інформація з реєстру «Оберіг» у застосунку «Резерв+», - йдеться у повідомленні.

Також там зазначають, що актуалізувати свої дані можна будь-яким способом, як через ЦНАП, так і через застосунок «Резерв+».

«Якщо у витягу не відображається VIN-код (21 цифра), то необхідно звертатися виключно до ТЦК та СП для уточнення інформації», - додали у ТЦК.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). «Судово-юридична газета» розповіла про основні новели закону.

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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