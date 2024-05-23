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У рф арештували заступника начальника Генштабу Вадима Шамаріна

12:40, 23 травня 2024
Шамаріна підозрюють у отриманні хабаря в особливо великому розмірі.
У рф арештували заступника начальника Генштабу Вадима Шамаріна
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У рф затримали начальника Головного управління зв'язку збройних сил - заступника начальника Генерального штабу, генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Про це пишуть росЗМІ.

Перед цим у квартирі Шамаріна пройшли обшуки.  Після цього його доставили на допит до головного військового слідчого управління слідчого комітету рф.

Шамаріна підозрюють  у отриманні хабаря в особливо великому розмірі. 

Суд заарештував його на два місяці.

Раніше у росії заарештували екскомандувача 58-ї армії зс рф Івана Попова.  Його підозрюють у незаконному продажу двох тисяч тонн металоконструкцій вартістю близько 100 мільйонів рублів, призначених для будівництва лінії оборони в зоні бойових дій.

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