У рф арештували заступника начальника Генштабу Вадима Шамаріна

Шамаріна підозрюють у отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

У рф затримали начальника Головного управління зв'язку збройних сил - заступника начальника Генерального штабу, генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Про це пишуть росЗМІ.

Перед цим у квартирі Шамаріна пройшли обшуки. Після цього його доставили на допит до головного військового слідчого управління слідчого комітету рф.

Шамаріна підозрюють у отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Суд заарештував його на два місяці.

Раніше у росії заарештували екскомандувача 58-ї армії зс рф Івана Попова. Його підозрюють у незаконному продажу двох тисяч тонн металоконструкцій вартістю близько 100 мільйонів рублів, призначених для будівництва лінії оборони в зоні бойових дій.

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