Предусматривает ли Национальная стратегия доходов налогообложения поступлений на карточные счета физлиц ставкой 18%, - дискуссия продолжается

«Все доходы гражданина в любой форме, кроме освобожденных от налогообложения, облагаются НДФЛ с момента введения подоходного налога с граждан в начале 90-х. То, что это обстоятельство стало новостью для блогера, не должно шокировать нас», - Даниил Гетманцев.

Между экспертами и политиками продолжается дискуссия вокруг того, имел ли в виду Кабмин налогообложение поступлений на карточки граждан по ставке 18% в Национальной стратегии доходов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 27 декабря принял Национальную стратегию доходов, в которой запланированы реформы в сфере налогов до 2030 года.

В частности, в разделе «Безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках» говорится, что нужно предоставить контролирующим органам доступ к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков.

Также упрощенная система налогообложения реформируется, потому что нереформированная она ставит под угрозу налоговые поступления. Институт регистрации ФЛП отменят, а вторую и третью группы «упрощенцев» объединят в одну, для которой будет обязательно РРО.

Кроме того, в Стратегии прямо прописано, что «все доходы физических лиц получены за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом».

Эксперт по экономическим вопросам Анатолий Амелин заявил, что это означает обложение поступлений на карту по ставке 18%. За что получил жесткую волну критику от председателя Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниила Гетманцева.

«Очередной самопровозглашенный безумный эксперт в привычной попытке поиска дешевого хайпа написал у себя в фб, что каждое перечисление на счет каждого лица в соответствии с утвержденной правительством Нацстратегией доходов будет облагаться налогом в 18%.

В предновогоднем вакууме экономической информации «новость» понесли.

Зная ответ, он еще раз перечитал стратегию. Предсказуемо не нашел. Но осадок остался. Ну неужели мы настолько инфантильны, что должны на втором году войны вестись на абсолютных неадекватов и их сознательное или бессознательное (при ее отсутствии) пророссийское ИПСО?» – заметил Даниил Гетманцев.

Также свое разъяснение предоставило Министерство финансов.

«Отмечаем, что в тексте Нацстратегии отсутствуют меры по налогообложению поступлений на карточку физического лица. Некорректные выводы по этому вопросу могли быть сделаны на основе информации из раздела 4.3.1 «Реформа упрощенной системы налогообложения»:

«Все доходы физических лиц получены за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины».

На самом деле это означает, что:

В тексте отсутствуют слова о «любых поступлениях на карточку физлица»; Фраза о требованиях «налогообложения доходов, полученных вне предпринимательской деятельности» отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве (в разделе IV действующей редакции Налогового кодекса Украины).

Важно отметить, что любая реформа налоговой политики требует наработки детальных изменений в налоговое законодательство. Никакая фундаментальная реформа (особенно так сложна, как изменение правил налогообложения доходов физических лиц) просто невозможна без обсуждений с общественностью, бизнесом, соответствующими органами власти. Более того, как указано в Нацстратегии, подобные изменения могут быть введены не ранее года следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по обеспечению конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС (в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов)», – отметил Минфин.

В свою очередь, Анатолий Амелин отметил, что на самом деле Минфин этим разъяснением подтвердил, что налогообложение все же будет.

«Ошибки следует признавать... На днях в сети разнесся на аудиторию несколько миллионов украинцев мой пост о налогообложении поступлений на карту по ставке 18%... Каюсь. Был неправ.

Сегодня (1 января 2024!) вышло разъяснение Минфина.

Так вот, ставка будет 19,5%!

Давайте прочтем разъяснение Минфина.

…Перевожу на человеческий язык:

- Мы прямо в этом документе (в стратегии) не написали, что все поступившие на карточку доходы нужно облагать налогом.

– Но режим налогообложения таких доходов уже указан до этого в Налоговом кодексе (!)

Читаем Налоговый кодекс.

164.1. Базой налогообложения является общий налогооблагаемый доход с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

Общий налогооблагаемый доход – любой доход (!), подлежащий налогообложению, который начислен (выплачен, предоставлен) в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового периода.

Далее подробно описываются все возможные случаи получение дохода (и аренда жилья и продажа чего-то и процентные доходы...)

Но есть один аспект.

Все доходы, получаемые украинцами на банковские карты, пока защищены от внимания фискалов – банковской тайной.

Которая, согласно плану Национальной стратегии доходов, будет снята, начиная с 2025 года (!)

Напомните, пожалуйста, в Украине сегодня действует презумпция невиновности перед налоговыми органами? Отвечу, нет!

Профильный законопроект зарегистрирован, но так и не проголосован.

Читаем теперь текст Национальной стратегии доходов (страницы 28 и 125)

«Получен доступ ГНС к банковской тайне, тайне предоставителя платежных услуг об объеме и обращении средств/электронных денег на счетах» (!!!) - это операционный план реализации Стратегии.

Раскрытие банковской тайны как необходимое мероприятие указывается еще в нескольких пунктах «Национальной стратегии доходов». Убедитесь сами.

А теперь давайте смоделируем ситуацию:

Вы получаете от друга или дальнего родственника перевод на карту. ГФС (ГНС – прим. ред.) видит ваше поступление на карточный счет и автоматически считает это налогооблагаемым доходом, формируя вам обязательства по уплате налогов. Презумпции невиновности у нас нет.

Вы формируете пакет документов, подтверждающий, что это поступление от родственника или загружаете в свой персональный кабинет нотариальный договор займа (если это был заем или его погашение).

Во всех остальных случаях – будьте добры заплатить 18% – ставка НДФЛ + 1,5% военный сбор = 19,5% (который так же собираются поднять до 3%, законопроект уже в Раде)

Итак, каюсь.

Не дал достаточно аргументов под прошлым постом, но немного ошибся в ставке», - добавил он.

«Судебно-юридическая газета» обратилась за комментарием к Данилу Гетманцеву.

Он объяснил следующее.

«Мне кажется на втором году войны мы наконец должны отличать непутевого блогера в преследовании хайпа от эксперта.

Все доходы гражданина в любой форме (кроме освобожденных НК от налогообложения) облагаются НДФЛ с момента введения подоходного налога с граждан в начале 90-х. То, что это обстоятельство стало новостью для блогера, а не должно нас шокировать. К сожалению, невежество – это признак отдельных псевдоэкспертов. Минфин дал исчерпывающее разъяснение», – отметил председатель Комитета.

Автор: Наталья Мамченко

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