Чи передбачає Національна стратегія доходів оподаткування надходжень на карткові рахунки фізосіб ставкою 18%, - дискусія триває

«Всі доходи громадянина в будь-якій формі, крім звільнених від оподаткування, обкладаються ПДФО з моменту введення прибуткового податку з громадян на початку 90-х. Те, що ця обставина стала новиною для блогера, не повинно нас шокувати», - Данило Гетманцев.

Між експертами та політиками продовжує точитися дискусія навколо того, чи мав на увазі Кабмін оподаткування надходжень на картки громадян за ставкою 18% у Національній стратегії доходів.

Так, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 27 грудня прийняв Національну стратегію доходів, в якій заплановані реформи у сфері податків до 2030 року.

Зокрема, у розділі «Безпека використання даних та доступ до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках» йдеться про те, що треба надати контролюючим органам доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків.

Також спрощену систему оподаткування реформують, бо нереформована вона ставить під загрозу податкові надходження. Інститут реєстрації ФОП скасують, а другу та третю групи «спрощенців» обʼєднають в одну, для якої буде обовʼязкове РРО.

Крім того, у Стратегії прямо прописано, що «всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом».

Експерт з економічних питань Анатолій Амелін заявив, що це означає оподаткування надходжень на карту за ставкою 18%. За що отримав жорстку хвилю критику від голови Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данила Гетманцева.

«Черговий самопроголошений божевільний експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу написав у себе в фб, що кожне перерахахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом Нацстратегіі доходів буде обкладатися податком 18%.

В передноворічному вакуумі економічної інформації, «новину» понесли.

Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов. Але осад залишився. Ну невже ми настільки інфантильні, що маємо на другому році війни вестися на абсолютних неадекватів та їх свідоме або несвідоме (за її відсутності) проросійське ІПСО?» - зауважив Данило Гетманцев

Також своє роз’яснення дало Міністерство фінансів.

«Наголошуємо, що у тексті Нацстратегії відсутні заходи щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи. Некоректні висновки з цього питання могли бути зроблені на основі інформації з розділу 4.3.1 «Реформа спрощеної системи оподаткування»:

«Всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України».

Насправді це означає, що:

В тексті відсутні слова про «будь-які надходження на картку фізособи»; Фраза про вимоги щодо «оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності» відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в діючому податковому законодавстві (в розділі IV чинної редакції Податкового кодексу України).

Важливо зауважити: будь-яка реформа податкової політики вимагає напрацювання детальних змін до податкового законодавства. Жодна фундаментальна реформа (особливо така складна, як зміна правил оподаткування доходів фізичних осіб) просто неможлива без обговорень з громадськістю, бізнесом, відповідними органами влади. Більше того, як зазначено в Нацстратегії подібні зміни можуть бути запроваджені не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах ДПС (в тому числі інформації, одержаної від платників податків та податкових агентів)», - зазначив Мінфін.

В свою чергу, Анатолій Амелін зазначив, що насправді Мінфін цим роз’ясненням підтвердив те, що оподаткування все ж буде.

«Помилки слід визнавати... Днями в мережі рознісся на аудиторію кілька мільйонів українців мій пост про оподаткування надходжень на карту за ставкою 18%... Каюся. Був неправий.

Сьогодні (1 січня 2024 року!) вийшло роз'яснення Мінфіну.

Так ось, ставка буде 19,5%!

Давайте прочитаємо роз'яснення Мінфіну.

…Перекладаю на людську мову:

- Ми прямо в цьому документі (у стратегії) не написали, що всі доходи, що надійшли на картку, потрібно оподатковувати.

- Але режим оподаткування таких доходів вже вказано до цього в Податковому кодексі (!)

Читаємо Податковий кодекс.

164.1. Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід (!), який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Далі докладно описуються всі можливі випадки отримання доходу (і оренда житла та продаж чогось і процентні доходи...)

Але є один нюанс.

Усі доходи, які українці отримують на банківські картки, поки що захищені від уваги фіскалів - Банківською таємницею.

Яка, згідно з планом Національної стратегії доходів, буде знята, починаючи з 2025 року (!)

Нагадайте, будь ласка, в Україні діє сьогодні презумпція невинуватості перед податковими органами? Відповім, ні!

Профільний законопроект зареєстровано, але так і не проголосовано.

Читаємо тепер текст Національної стратегії доходів (сторінки 28 та 125)

«Отримано доступ ДПС до банківської таємниці, таємниці надавача платіжних послуг про обсяг та обіг коштів/електронних грошей на рахунках» (!!!) - це з операційного плану реалізації Стратегії

Розкриття банківської таємниці як необхідний захід вказується ще у кількох пунктах «Національної стратегії доходів». Переконайтеся самі.

А тепер давайте змоделюємо ситуацію:

Ви отримуєте від друга чи далекого родича переказ на карту. ДФС (ДПС – прим. ред.) бачить ваше надходження на картковий рахунок і автоматично вважає це оподатковуваним доходом, формуючи вам зобов'язання щодо сплати податків. Презумпції невинуватості ми не маємо.

Ви формуєте пакет документів, який підтверджує, що це надходження від родича або завантажуєте до свого персонального кабінету нотаріальний договір позики (якщо це була позика або її погашення).

У всіх інших випадках – будьте ласкаві заплатити 18% – ставка ПДФО + 1,5% військовий збір = 19,5% (який так само збираються підняти до 3%, законопроект вже в Раді)

Отже, каюся.

Не дав достатньо аргументів під минулим постом, та трохи помилився у ставці», - додав він.

«Судово-юридична газета» звернулася за коментарем до Данила Гетманцева.

Він пояснив наступне.

«Мені здається на другому році війни ми врешті повинні відрізняти недолугого блогера в переслідуванні хайпу від експерта.

Всі доходи громадянина в будь-якій формі (крім звільнених ПК від оподаткування) обкладаються ПДФО з моменту введення прибуткового податку з громадян на початку 90-х. Те, що ця обставина стала новиною для блогер,а не повинно нас шокувати. На жаль, невігластво – це ознака окремих псевдоекспертів. Мінфін дав вичерпне роз'яснення», - зазначив голова Комітету.

Автор: Наталя Мамченко

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