За рік українці придбали понад 60 тисяч нових авто: топ-10 марок

Минулого місяця найпопулярнішою на ринку маркою була японська Toyota.

В Україні упродовж 2023 року було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж у попередньому році. Про це повідомляє Укравтопром.

Зокрема, у грудні українці придбали 5,9 тис. нових легкових авто. У порівнянні з 2022 роком грудневий ринок збільшився на 53%, а відносно листопада зріс на 9%.

Минулого місяця найпопулярнішою на ринку маркою була японська Toyota – 972 штук. На другому місці Renault – 678 штук, на третьому Skoda – 600.

До топ-10 марок року потрапили:

Toyota – 10 197 одиниць (+47%);

Renault – 5790 (+46%);

Volkswagen – 5627 (+147%);

Skoda – 4938 (+75%);

BMW – 4128 (+139%);

Hyundai – 2945 (+29%);

Mercedes-Benz – 2543 (+52%);

Suzuki – 2396 (+192%);

Mazda – 2252 (+237%);

Nissan – 1975 (+75%).

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