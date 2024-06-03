Данило Гетманцев розповів, як цьогоріч зростуть видатки на соціальну допомогу

Цьогоріч видатки бюджету на соціальну допомогу збільшаться на 7,14%. Відповідні дані оприлюднив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на підрахунки Міністерства фінансів.
Загалом видатки складуть 183 мільярди гривень проти 170,8 мільярда гривень торік.
Гетманцев зазначив, що найбільшими темпами зросте фінансування:
Загалом соціальною допомогою охоплено близько 5 мільйонів громадян.
«Попри триваючу третій рік повномасштабну війну та величезні потреби у фінансовому забезпеченні сил безпеки і оборони, виплати соціальної допомоги лишаються одним з головних пріоритетів для держави та другою за розміром статтею видатків», — підкреслив очільник фінансового Комітету Ради.
Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев, коментуючи запити стосовно підвищення військового збору з 1,5% до 5% та підвищення податків нагадав, що армія фінансується зараз не за рахунок коштів від міжнародних партнерів, а за рахунок сплати податків.
Крім того, Данило Гетманцев підтвердив, що Уряд готує до розгляду рішення стосовно підвищення податків.
Як повідомлялося, державний і гарантований державою борг України, номінований в гривні, від початку 2022 року виріс більш ніж вдвічі.
Данило Гетманцев наголосив, що усі великі війни фінансувались за рахунок підвищення податків та нарощування державного боргу.
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