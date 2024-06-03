Данило Гетманцев розповів, як цьогоріч зростуть видатки на соціальну допомогу

Видатки складуть 183 мільярди гривень проти 170,8 мільярда гривень торік.

Цьогоріч видатки бюджету на соціальну допомогу збільшаться на 7,14%. Відповідні дані оприлюднив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на підрахунки Міністерства фінансів.

Загалом видатки складуть 183 мільярди гривень проти 170,8 мільярда гривень торік.

Гетманцев зазначив, що найбільшими темпами зросте фінансування:

допомоги малозабезпеченим сім’ям – на 77% (усього – 20,2 млрд. грн.);

субсидій на оплату ЖК-послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу – на 64% (31,5 млрд. грн.);

допомоги на дітей одиноким матерям – на 63% (1,9 млрд. грн.);

пільг на оплату ЖК-послуг – на 61% (17,7 млрд. грн.);

допомоги дітям-сиротам та дітям без батьківського піклування - на 49% (2,4 млрд. грн.);

допомоги дітям, над якими встановлено опіку чи піклування– на 44% (4,6 млрд. грн.).

Загалом соціальною допомогою охоплено близько 5 мільйонів громадян.

«Попри триваючу третій рік повномасштабну війну та величезні потреби у фінансовому забезпеченні сил безпеки і оборони, виплати соціальної допомоги лишаються одним з головних пріоритетів для держави та другою за розміром статтею видатків», — підкреслив очільник фінансового Комітету Ради.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев, коментуючи запити стосовно підвищення військового збору з 1,5% до 5% та підвищення податків нагадав, що армія фінансується зараз не за рахунок коштів від міжнародних партнерів, а за рахунок сплати податків.

Крім того, Данило Гетманцев підтвердив, що Уряд готує до розгляду рішення стосовно підвищення податків.

Як повідомлялося, державний і гарантований державою борг України, номінований в гривні, від початку 2022 року виріс більш ніж вдвічі.

Данило Гетманцев наголосив, що усі великі війни фінансувались за рахунок підвищення податків та нарощування державного боргу.

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