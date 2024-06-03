Хвилею змило в море під час фотографування на пірсі: в Одесі загинула 20-річна поліцейська

На відпочинку в Одесі море забрало життя поліцейської з Рівненщини.

Фото ілюстративне

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У неділю, 2 червня, в Одесі загинула 20-річна поліцейська з Рівного, яка перебувала поза службою у свій вільний час.

Як повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області, дівчина фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в Одесі.

«Перша хвиля збила її з ніг, а друга – змила у море. Наразі проводяться пошуки тіла дівчини із залученням водолазів ДСНС», - додали у поліції.

Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «зникла безвісти».

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