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У Києві керівник філії банку та його спільники викрали $169 тисяч з рахунку клієнтки

16:48, 3 червня 2024
Спільники підробили паспорт клієнтки, а співучасниця в перуці пройшла верифікацію у відділенні банку.
У Києві керівник філії банку та його спільники викрали $169 тисяч з рахунку клієнтки
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У Києві керівник філії банку разом із двома спільниками зняли з рахунку клієнтки понад 169 тисяч доларів США – їм повідомлено про підозру у  заволодінні чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що підозрювані отримали доступ до валютного рахунку клієнтки банку на суму 169 тисяч доларів США. У травні 2023 року керуючий філією банку зацікавився рахунком клієнтки, скопіював всі дані рахунку, а також паспортні та персональні дані клієнтки, передавши інформацію двом спільникам – чоловіку та жінці.

Спільники виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, вклеївши фотознімок співучасниці шахрайства. Жінка, використовуючи перуку та окуляри, з підробленими документами пройшла процедуру верифікації клієнта у відділенні банку і змінила фінансовий номер телефону.

Отримавши доступ до валютного рахунку, зловмисники конвертували 169 тисяч доларів США у гривні, перевівши майже 6,2 млн гривень на свій гривневий картковий рахунок. Протягом доби вони частково зняли готівку, а на залишок придбали золоті прикраси, які згодом продавали.

Під час 10 санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучили жіночі перуки, окуляри, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази даних банку, ювелірні вироби, 12 700 доларів США та 40 500 гривень. Також було вилучено автомобілі «INFINITI FX35», «BMW I3» та «LEXUS LX 470».

Зловмисникам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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