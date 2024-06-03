Солом'янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантної посади

Суд шукає помічника судді.

Солом’янський районний суд міста Києва повідомив про відкриття вакансії помічника судді (спеціалізація з розгляду справ та матеріалів в порядку, передбаченому ЦПК України, КАС України та іншими законодавчими актами в сфері цивільного та адміністративного судочинства, справ про порушення митних правил та слідчий суддя).

«Резюме направляти на електронну пошту: [email protected]. За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34», - повідомили у суді.

Раніше Північний апеляційний господарський суд повідомив про наявність 7 вакантних посад.

Додамо, Голосіївський районний суд Києва оголосив про низку вакансій в апараті суду.

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