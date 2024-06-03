У Швеції король посвятив у лицарі учасників гурту АВВА

Музиканти культового гурту отримали лицарські ордени - найвищі нагороди Швеції.

Фото: Henrik Montgomery/TT/EPA

Учасники культового гурту ABBA отримали лицарські ордени від шведського короля Карла XVI Густава. Про це повідомляє Dagens Nyheter.

Так, шведський король Карл XVI Густав та королева Сільвія уперше за 50 років вручили лицарські ордени - найвищі нагороди Швеції за виняткові заслуги.

Серед 13 діячів, відзначених орденами, були музиканти ABBA - Бенні Андерссон, Анні-Фрід Рейс (Лінгстад), Бьорн Ульвеус та Агнета Фельтскуг.

Король та королева нагородили артистів орденами Вази - один із чотирьох лицарських орденів Швеції, який разом з орденами Меча, Північної Зірки та орденом Серафима є найвищою нагородою країни.

Як зазначається, орден було відроджено через 50 років. У 1974 році Швеція вирішила вручати королівський орден лише членам королівського будинку, а також іноземцям за особливі заслуги перед країною. Шведів вирішили не нагороджувати орденами для того, щоб забезпечити рівності всіх громадян. Тому з 1975 року орден Вази не вручався.

Крім того, цьогоріч виповнюється 50 років відтоді, як гурт ABBA переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» з піснею Waterloo.

Видання додає, що уряд формально приймає рішення про те, хто отримує нагороди, за пропозицією новоствореної орденської ради. Потім їх вручає король.

Фото: Henrik Montgomery/TT

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