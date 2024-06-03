В Швеции король посвятил в рыцари участников группы АВВА

Музыканты культовой группы получили рыцарские ордена – самые высокие награды Швеции.

Фото: Henrik Montgomery/TT/EPA

Участники культовой группы ABBA получили рыцарские ордена от шведского короля Карла XVI Густава. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Так, шведский король Карл XVI Густав и королева Сильвия впервые за 50 лет вручили рыцарские ордена – самые высокие награды Швеции за исключительные заслуги.

Среди 13 деятелей, отмеченных орденами, были музыканты ABBA – Бенни Андерссон, Анни-Фрид Рейс (Лингстад), Берн Ульвеус и Агнета Фельтскуг.

Король и королева наградили артистов орденами Вазы – один из четырех рыцарских орденов Швеции, который вместе с орденами Меча, Северной Звезды и орденом Серафима является высшей наградой страны.

Как отмечается, орден был возрожден спустя 50 лет. В 1974 г. Швеция решила вручать королевский орден только членам королевского дома, а также иностранцам за особые заслуги перед страной. Шведов решили не награждать орденами для обеспечения равенства всех граждан. Потому с 1975 года орден Вазы не вручался.

Кроме того, в этом году исполняется 50 лет с тех пор, как группа ABBA победила на песенном конкурсе «Евровидение» с песней Waterloo.

Издание добавляет, что правительство формально принимает решение о том, кто получает награды, по предложению вновь орденского совета. Затем их вручает король.

Фото: Henrik Montgomery/TT

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