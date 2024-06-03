В МОН обеспокоены рекордным количеством мужчин, которые хотят поступить в магистратуру и аспирантуру

Среди 200 тысяч зарегистрированных на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру много мужчин старшего возраста.

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Уже 200 тысяч человек зарегистрировались на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру, среди которых много мужчин старшего возраста. Обычно на такие экзамены регистрируются около 110-120 тысяч человек.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона отметил, что в этом году количество зарегистрированных кандидатов превысило 200 тысяч, что является рекордом. Беспокойство вызывает большое количество мужчин старшего возраста среди зарегистрированных, которые, очевидно, имеют свои причины желать вступить в образовательные программы.

«Объединенный вступительный экзамен, на который в этом году рекордное количество человек... В этом году уже превысило 200 тысяч с огромным количеством мужчин старшего возраста, которые, очевидно, имеют свои причины регистрироваться и желать вступить в образовательные программы», - заявил Винницкий.

Винницкий отметил, что Министерство образования будет реагировать на эту ситуацию, подчеркнув, что нынешние вступительные экзамены будут более строгими.

«Этот экзамен будет достаточно жесткий в этом году. Мы хотим, чтобы лица, которые хотят учиться, действительно имели право учиться... Но образование не должно быть средством избежания конституционной обязанности, поэтому будет достаточно жесткая система отбора», - добавил чиновник.

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