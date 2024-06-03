Прокуратура расследует издевательства над украинскими военнопленными на харьковском направлении

Прокуроры в соцсетях обнаружили видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с украинскими военными со стороны оккупантов на харьковском направлении.

Источник фото: ОГП

Прокуратура начала производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на харьковском направлении. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как отмечается, во время мониторинга социальных сетей прокуроры обнаружили видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с украинскими военными со стороны оккупантов на харьковском направлении.

«На видео видно, как российские военные наносят украинским бойцам телесные повреждения, а также имитируют казнь путем выстрела из автоматического оружия возле головы одного из военнопленных. Кроме того, на видеоролике оккупанты применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн ссср», - отмечают в ОГП и подчеркивают, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что в настоящее время принимаются меры, направленные на установление потерпевших и военнослужащих из рф.

Источник фото: ОГП

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