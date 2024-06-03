Прокуратура розслідує знущання з українських військовополонених на харківському напрямку

Прокурори в соцмережах виявили відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовими з боку окупантів на харківському напрямку.

Джерело фото: ОГП

Прокуратура розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на харківському напрямку. Як повідомили у Офісі Генерального прокурора, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як зазначається, під час моніторингу соціальних мереж прокурори виявили відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовими з боку окупантів на харківському напрямку.

«На відео видно, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених. Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн срср», - зазначають у ОГП та підкреслюють, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та військовослужбовців зс рф.

Джерело фото: ОГП

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