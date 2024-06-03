Як визначається податкова адреса та основне місце обліку ФОПа: роз’яснення

Основне місце обліку та податкова адреса фізособи-підприємця визначається за місцезнаходженням, зазначеним в держреєстрі.

Державна податкова служба роз’яснила, як визначається податкова адреса та основне місце обліку фізичної особи – підприємця.

Державна реєстрація фізичної особи – підприємця (крім тих, що набули статусу електронного резидента (е-резидента), проводиться відповідно до норм Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань містяться, зокрема, відомості про місцезнаходження фізичної особи – підприємця (адреса місця проживання, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою – підприємцем) (п. 5 ч. 4 ст. 9 Закону № 755).

Пунктом 45.1 ПКУ визначено, що податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Згідно з п. 65.1 ПКУ взяття на облік фізичних осіб – підприємців (крім тих, що набули статусу електронного резидента (е-резидента) у контролюючих органах здійснюється за податковою адресою на підставі відомостей з ЄДР, наданих державним реєстратором згідно із Законом № 755.

Взяття на облік здійснюється без подання будь – яких документів, у т.ч. документів, якими підтверджується місце проживання такої фізичної особи.

Отже, основне місце обліку та податкова адреса ФОП визначається за місцезнаходженням, зазначеним в ЄДР.

При взятті на облік чи після взяття на облік ФОПа контролюючі органи не перевіряють дані про місцезнаходження ФОПа, отримані з ЄДР і не застосовують штрафні (фінансові) санкції (штрафи) до ФОПа у разі виявлення невідповідності отриманих даних про місцезнаходження із ЄДР наявним даним про місце проживання фізичної особи.

Водночас від податкової адреси – місцезнаходження ФОПа залежить місце обліку такої особи як платника податків. Така адреса та місце обліку платника податків є визначальними в багатьох інших випадках, передбачених ПКУ.

Так, наприклад, податкова декларація подається платником податків за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків. У більшості випадків, визначених ПКУ, заяви та інші документи з питань оподаткування подаються платником податків до контролюючих органів за податковою адресою.

Сплата більшості податків, єдиного внеску здійснюється за місцем податкової адреси.

За податковою адресою платника податків контролюючими органами надсилаються податкові повідомлення – рішення, податкові вимоги або інші документи з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок, адресовані контролюючим органом платнику податків.

А у разі якщо пошта не може вручити платнику податків документ у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням, незнаходження фактичного місцезнаходження платника податків або з інших причин, документ вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.

Отже, наслідком недостовірності даних про місцезнаходження може бути неналежне виконання обов’язків фізичної особи – підприємця, що, своєю чергою, може бути підставою для застосування контролюючими органами штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до таких платників податків.

У зв’язку з цим дані про місцезнаходження фізичної особи – підприємця (податкову адресу) мають бути достовірними, зміна таких даних має бути своєчасно зареєстрована в ЄДР.

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