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Чехія готова покрити витрати на повернення українських біженців додому

13:18, 3 червня 2024
Чехія запустила програму добровільного повернення українських біженців.
Чехія готова покрити витрати на повернення українських біженців додому
Джерело фото: visitukraine
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Міністерство внутрішніх справ Чехії запустило пілотний проєкт добровільного повернення українських біженців на батьківщину. Про це повідомляє Radio Prague International.

У межах пректу українським біженцям оплатять квитки на автобус, а хворим забезпечать транспортування машиною швидкої допомоги. Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада.

Чехія готова покрити витрати на повернення до 400 осіб і організувати санітарний транспорт для максимум 30 пацієнтів. Концепцію добровільного повернення було затверджено урядом у середині травня, і на її реалізацію виділено 5,5 мільйонів крон. Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз.

Директор Об'єднання інтеграції та міграції Магда Фалтова підтримує цю ініціативу, але зазначає, що програмою скористається лише невелика частина біженців, переважно ті, хто не має фінансових засобів або має проблеми зі здоров'ям. Вона також зазначила, що кількість біженців із тимчасовим захистом у Чехії в останні місяці майже не змінюється.

За даними МВС, у квітні в Чехії проживало близько 339 тисяч громадян України, які покинули свою країну через повномасштабне російське вторгнення.

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