Чехия готова покрыть расходы на возвращение украинских беженцев домой

Чехия запустила программу добровольного возвращения украинских беженцев.

Источник фото: visitukraine

Министерство внутренних дел Чехии запустило пилотный проект добровольного возвращения украинских беженцев на родину. Об этом сообщает Radio Prague International.

В рамках пректа украинским беженцам оплатят билеты на автобус, а больным обеспечат транспортировку машиной скорой помощи. Пилотный проект продлится с июня по ноябрь.

Чехия готова покрыть расходы на возвращение до 400 человек и организовать санитарный транспорт для максимум 30 пациентов. Концепция добровольного возвращения была утверждена правительством в середине мая, и на ее реализацию выделено 5,5 миллионов крон. Беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения только один раз.

Директор Объединения интеграции и миграции Магда Фалтова поддерживает эту инициативу, но отмечает, что программой воспользуется лишь небольшая часть беженцев, в основном те, кто не имеет финансовых средств или имеет проблемы со здоровьем. Она также отметила, что количество беженцев с временной защитой в Чехии в последние месяцы почти не меняется.

По данным МВД, в апреле в Чехии проживало около 339 тысяч граждан Украины, которые покинули свою страну из-за полномасштабного российского вторжения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.