У МОН стурбовані рекордною кількістю чоловіків, які хочуть вступити у магістратуру й аспірантуру

Серед 200 тисяч зареєстрованих на вступні іспити до магістратури та аспірантури багато чоловіків старшого віку.

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Вже 200 тисяч осіб зареєструвалися на вступні іспити до магістратури та аспірантури, серед яких багато чоловіків старшого віку. Зазвичай на такі іспити реєструються близько 110-120 тисяч осіб.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону зазначив, що цього року кількість зареєстрованих кандидатів перевищила 200 тисяч, що є рекордом. Занепокоєння викликає велика кількість чоловіків старшого віку серед зареєстрованих, які, очевидно, мають свої причини бажати вступити до освітніх програм.

«Об'єднаний вступний іспит, на який цього року рекордна кількість осіб... Цього року вже перевищило 200 тисяч з величезною кількістю мужчин старшого віку, які, очевидно, мають свої причини реєструватися та бажати вступити в освітні програми», – заявив Винницький.

Винницький наголосив, що Міністерство освіти реагуватиме на цю ситуацію, підкресливши, що цьогорічні вступні іспити будуть суворішими.

«Цей іспит буде достатньо жорсткий цього року. Ми хочемо, щоби особи, які хочуть вчитися, дійсно мали право вчитися... Але освіта не має бути засобом уникання конституційного обов'язку, тому буде достатньо жорстка система відбору», – додав посадовець.

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