Голосіївський районний суд Києва оголосив про низку вакансій в апараті суду

Голосіївський районний суд Києва повідомив про наявність низки вакантних посад в апараті суду.
Провідний спеціаліст - 1 посада;
Спеціаліст суду - 3 посади;
Секретар судового засідання - 8 посад;
Секретар суду - 2 посади;
Робітник - 1 посада.
«Робота в суді першої інстанції це потужний старт вашої юридичної кар'єри та міцний фундамент на майбутнє, незалежно від обраної галузі роботи.
Чекаємо на ваші резюме за адресою [email protected], а відповіді на додаткові питання можна отримати у Кульшенко Яни Сергіївни за номером телефона 063-658-89-28» - зазначили у суді.
Автор: Наталя Мамченко
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