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Голосіївський районний суд Києва оголосив про низку вакансій в апараті суду

12:09, 22 травня 2024
Зокрема у суді 8 вакансій секретарів судових засідань.
Голосіївський районний суд Києва оголосив про низку вакансій в апараті суду
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Голосіївський районний суд Києва повідомив про наявність низки вакантних посад в апараті суду.

Провідний спеціаліст - 1 посада;

Спеціаліст суду - 3 посади;

Секретар судового засідання - 8 посад;

Секретар суду - 2 посади;

Робітник - 1 посада.

«Робота в суді першої інстанції це потужний старт вашої юридичної кар'єри та міцний фундамент на майбутнє, незалежно від обраної галузі роботи.

Чекаємо на ваші резюме за адресою [email protected], а відповіді на додаткові питання можна отримати у Кульшенко Яни Сергіївни за номером телефона 063-658-89-28» - зазначили у суді.

Автор: Наталя Мамченко

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