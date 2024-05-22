Голосеевский районный суд Киева объявил о ряде вакансий в аппарате суда

В частности, в суде 8 вакансий секретарей судебных заседаний.

Голосеевский районный суд Киева сообщил о наличии ряда вакантных должностей в аппарате суда.

Ведущий специалист – 1 должность;

Специалист суда – 3 должности;

Секретарь судебного заседания – 8 должностей;

Секретарь суда – 2 должности;

Рабочий – 1 должность.

«Работа в суде первой инстанции – это мощный старт вашей юридической карьеры и прочный фундамент на будущее, независимо от выбранной отрасли работы.

Ждем ваших резюме по адресу [email protected], а ответы на дополнительные вопросы можно получить у Кульшенко Яны Сергеевны по телефону 063-658-89-28» - отметили в суде.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.