Голосеевский районный суд Киева объявил о ряде вакансий в аппарате суда

Голосеевский районный суд Киева сообщил о наличии ряда вакантных должностей в аппарате суда.
Ведущий специалист – 1 должность;
Специалист суда – 3 должности;
Секретарь судебного заседания – 8 должностей;
Секретарь суда – 2 должности;
Рабочий – 1 должность.
«Работа в суде первой инстанции – это мощный старт вашей юридической карьеры и прочный фундамент на будущее, независимо от выбранной отрасли работы.
Ждем ваших резюме по адресу [email protected], а ответы на дополнительные вопросы можно получить у Кульшенко Яны Сергеевны по телефону 063-658-89-28» - отметили в суде.
Автор: Наталя Мамченко
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