Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантной должности

Суд ищет помощника судьи.

Соломенский районный суд города Киева сообщил об открытии вакансии помощника судьи (специализация по рассмотрению дел и материалов в порядке, предусмотренном ГПК Украины, КАС Украины и другими законодательными актами в сфере гражданского и административного судопроизводства, дела о нарушении таможенных правил и следственный судья).

«Резюме направлять по электронной почте: [email protected]. За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 34», - сообщили в суде.

Ранее Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии 7 вакантных должностей.

Добавим, Голосеевский районный суд Киева объявил о ряде вакансий в аппарате суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.