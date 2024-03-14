Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии 7 вакантных должностей

Суд ищет двух начальников отдела, главного и ведущих специалистов.

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Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что в суде есть вакантные должности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Среди них:

- начальник отдела учета и бухгалтерской отчетности в составе управления финансового обеспечения и бюджетного планирования*,

- начальник отдела планирования, финансового обеспечения и анализа использования бюджетных средств в составе управления финансового обеспечения и бюджетного планирования*,

- ведущего специалиста (канцелярия)*,

- ведущего консультанта (канцелярия),

- главного специалиста отдела управления персоналом и антикоррупционного мониторинга*,

- ведущего специалиста отдела организационного обеспечения работы суда и рассмотрения обращений*,

- водителя.

*В связи с упрощенной процедурой принятия на государственную службу во время военного положения, конкурс на занятие вакантной должности не проводится.

«Резюме просим присылать по официальному электронному адресу суда: [email protected]⠀ Дополнительную информацию можно получить по телефону: (044) 230-06-51», - добавляют в суде.

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