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В Киеве руководитель филиала банка и его сообщники похитили $169 тысяч со счета клиентки

16:48, 3 июня 2024
Сообщники подделали паспорт клиентки, а соучастница в парике прошла верификацию в отделении банка.
В Киеве руководитель филиала банка и его сообщники похитили $169 тысяч со счета клиентки
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В Киеве руководитель филиала банка вместе с двумя сообщниками сняли со счета клиентки более 169 тысяч долларов США - им сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что подозреваемые получили доступ к валютному счету клиентки банка на сумму 169 тысяч долларов США. В мае 2023 года управляющий филиалом банка заинтересовался счетом клиентки, скопировал все данные счета, а также паспортные и персональные данные клиентки, передав информацию двум сообщникам - мужчине и женщине.

Сообщники изготовили поддельный паспорт на имя владелицы счета, вклеив фотоснимок соучастницы мошенничества. Женщина, используя парик и очки, с поддельными документами прошла процедуру верификации клиента в отделении банка и изменила финансовый номер телефона.

Получив доступ к валютному счету, злоумышленники конвертировали 169 тысяч долларов США в гривны, переведя почти 6,2 млн гривен на свой гривневый карточный счет. В течение суток они частично сняли наличные, а на остаток приобрели золотые украшения, которые впоследствии продавали.

Во время 10 санкционированных обысков у подозреваемых изъяли женские парики, очки, телефоны, банковские карты, копии паспортов клиентов из базы данных банка, ювелирные изделия, 12 700 долларов США и 40 500 гривен. Также были изъяты автомобили «INFINITI FX35», «BMW I3» и «LEXUS LX 470».

Злоумышленникам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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