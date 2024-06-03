Волной смыло в море во время фотографирования на пирсе: в Одессе погибла 20-летняя полицейская

На отдыхе в Одессе море унесло жизнь полицейской из Ровенщины.

Фото иллюстративное

В воскресенье, 2 июня, в Одессе погибла 20-летняя полицейская из Ровно, которая находилась вне службы в свое свободное время.

Как сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области, девушка фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе.

«Первая волна сбила ее с ног, а вторая – смыла в море. Проводятся поиски тела девушки с привлечением водолазов ГСЧС», - добавили в полиции.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «пропала без вести».

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