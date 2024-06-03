АРМА пропонує допустити іноземних інвесторів до управління арештованим майном

Нацагентство ініцює зміни до законодавства, які врегулюють питання допуску до участі у відкритих конкурсах на обрання управителя арештованого майна іноземних компаній.

Фото: АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів ініціювало зміни до законодавства, які врегулюють питання допуску до участі у відкритих конкурсах на обрання управителя арештованого майна іноземних компаній, зокрема, і американських. Про це повідомляє АРМА за результатами робочої зустрічі керівників Нацагентства та Американсько-Української ділової ради (USUBC).

Голова АРМА Олена Дума повідомила, що відомство зацікавлене в залученні ефективних управлінців для збереження арештованих активів та їх ефективної роботи на збільшення прибутків держави за рахунок якісного управління.

«Ми ініціюємо зміни до законодавства аби дати можливість іноземним компаніям подавати заявки на участь в наших прозорих Конкурсах на обрання управителя арештованим майном», - зазначила Олена Дума.

Як зауважив голова виконавчого комітету USUBC, директор з глобального розвитку бізнесу та спеціальних проєктів «Amsted Rail Company» Ерік Люман, американський бізнес зацікавлений в інвестуванні в українську економіку шляхом управління арештованими активами, що виставляються на відкритих конкурсах АРМА. Однак участь у них представників іноземних компаній часто закінчується невдало через законодавчу норму, яка зобов’язує іноземні компанії мати представництво в Україні.

Водночас, голова Нацагентства зауважила, що частиною активів наразі АРМА не може ефективно управляти через іншу законодавчу норму, яка вимагає надання дозволу власника майна на управління цим активом.

Олена Дума наголосила, що розв'язати це питання зможе схвалення законопроєкту №10069, який наразі знаходиться в парламенті. Голова АРМА звернула увагу іноземних партнерів на тому, що законодавче врегулювання розблокування управління активами рф унеможливить породження маси позовів російських олігархів до європейських судів.

Наголошується, що партнери виявили зацікавленість у подальшій співпраці з АРМА.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада приняла закон про право АРМА купувати за арештовані в іноземній валюті кошти військові облігації.

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