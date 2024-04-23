Верховна Рада приняла закон про право АРМА купувати за арештовані в іноземній валюті кошти військові облігації

Тепер АРМА зможе придбати військові облігації внутрішньої державної позики за арештовані гроші в іноземній валюті.

23 квітня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 10397, яким внесла зміни до Закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо управління грошовими коштами в іноземній валюті.

Так, тепер АРМА зможе управляти грошовими коштами в іноземній валюті, зокрема, купувати за арештовані кошти в іноземній валюті військові облігації.

Законопроект передбачає надання можливості АРМА придбати облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації», номінальна вартість яких визначена у відповідній іноземній валюті (наразі існують у доларах США та євро) за рахунок грошових коштів у такій іноземній валюті, розміщених на депозитних рахунках АРМА.

З метою захисту від ризиків інфляції та втрат на різниці обмінних курсів передбачається, що облігації внутрішньої державної позики, номінованих в іноземній валюті, можуть бути придбані лише за кошти у відповідній валюті.

Також уточнюється, що встановлений обсяг коштів, за які можна придбати зазначені облігації, обраховується від суми усіх коштів, які знаходяться на депозитних рахунках АРМА у відповідній валюті. Це означає, що облігації внутрішньої державної позики у доларах США можна придбати використавши не більш ніж 80% усіх наявних на рахунках коштів в доларах США. При цьому не менше ніж 20% усіх коштів в доларах США продовжують залишатись на рахунках для оперативного управління, наприклад, повернення власнику у разі скасування арешту.

Автор: Наталя Мамченко

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