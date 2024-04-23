Кияни просять владу перекрити вікна фунікулера захисною сіткою: петиція

На думку авторки петиції, у такому місці повинен бути захист, щоб більше не повторилась трагічна історія, через яку загинув 16-річний підліток Максим Матерухін.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Кияни закликають перекрити вікна фунікулера захисною сіткою. Відповідні петиція з’явилася на сайті Київської міської ради.

Так, владу просять відгородити вікна фунікулера захисною сіткою, або поміняти стекла не такі, які неможливо розбити.

На думку авторки петиції, у такому місці повинен бути захист, щоб більше не повторилась трагічна історія, через яку загинув 16-річний підліток Максим Матерухін.

«Як ми усі пам’ятаємо недавно відбувся трагічний випадок убивства 16 річного хлопця на фунікулері! Усі подробиці інциденту це справи слідства! Але щоб у подальшому запобігти подібним випадкам, я вважаю що небезпечні місця на фунікулері, а особливо вікна повині бути відгороджені або перекриті якоюсь захисною металічною сіткою, або відгорожею, або мають бути установлені стіклопакети які не так просто розбити. Прошу адміністрацію міста прийняти рішення!» — зазначила авторка звернення.

Як писала «Судово-юридична газета», військовослужбовця, підозрюваного у вбивстві підлітка на станції фунікулера, взяли під варту.

В Управлінні державної охорони України повідомили, що на час проведення розслідування чоловіка усунуто від виконання службових обов’язків і він знаходиться у слідчому ізолятор.

За даними слідства, трагедія сталася ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера. Між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту чоловік штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Додамо, у Києві ТЦК та Нацполіція посилено патрулюватимуть Поділ після вбивства підлітка на фунікулері.

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