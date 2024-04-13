У Києві ТЦК та Нацполіція посилено патрулюватимуть Поділ після вбивства підлітка на фунікулері

Рішення Подільська РДА ухвалила через інцидент на Київському фунікулері, коли через напад загинув 16-річний підліток.

У Києві Нацполіція та представники ТЦК посилено патрулюватимуть Поштову та Контрактову площу через вбивство підлітка на фунікулері. Про це заявив заступник голови Подільської РДА Сергій Коваленко, передає пам'яткоохоронний хаб «Цегла».

Відповідне рішення Подільська РДА ухвалила через інцидент на Київському фунікулері, коли через напад загинув 16-річний підліток.

За словами Коваленка, аналогічні інциденти почастішали. Тож, тепер зону Поштової та Контрактової пл. у час масового скупчення людей патрулюватиме поліція спільно з ТЦК.

Як писала «Судово-юридична газета», військовослужбовця, підозрюваного у вбивстві підлітка на станції фунікулера, взяли під варту.

В Управлінні державної охорони України повідомили, що на час проведення розслідування чоловіка усунуто від виконання службових обов’язків і він знаходиться у слідчому ізолятор.

За даними слідства, трагедія сталася ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера. Між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту чоловік штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

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