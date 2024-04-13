В Киеве ТЦК и Нацполиция будут усиленно патрулировать Подол после убийства подростка на фуникулере

Решение Подольская РГА приняла из-за инцидента на Киевском фуникулере, когда из-за нападения погиб 16-летний подросток.

В Киеве Нацполиция и представители ТЦК будут усиленно патрулировать Почтовую и Контрактовую площадь из-за убийства подростка на фуникулере. Об этом заявил заместитель председателя Подольской РГА Сергей Коваленко, передает памятникоохранный хаб «Цегла».

Соответствующее решение Подольская РГА приняла из-за инцидента на Киевском фуникулере, когда из-за нападения погиб 16-летний подросток.

По словам Коваленко, аналогичные инциденты участились. Теперь зону Почтовой и Контрактовой пл. во время массового скопления людей патрулировать полиция совместно с ТЦК.

Как писала «Судебно-юридическая газета», военнослужащего, подозреваемого в убийстве подростка на станции фуникулера, заключили под стражу.

В Управлении государственной охраны Украины сообщили, что на время проведения расследования мужчина отстранен от исполнения служебных обязанностей и он находится в следственном изоляторе.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 7 апреля на верхней станции столичного фуникулера. Между подозреваемым и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента мужчина толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

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