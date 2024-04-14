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До 7800 гривен на ребенка: в Украине повысили помощь детям погибших

07:00, 14 апреля 2024
Размер помощи вырос до 7800 гривен на каждого несовершеннолетнего ребенка и до 6100 гривен, если в семье есть двое или более детей.
До 7800 гривен на ребенка: в Украине повысили помощь детям погибших
Источник фото: blog.eva.ua
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Министерство социальной политики сообщило об увеличении размеров государственной адресной помощи для детей погибших защитников-добровольцев, которые не входили в состав добровольческих формирований территориальных общин. Это решение было принято для обеспечения справедливых выплат и социальной поддержки таким семьям.

С 1 апреля 2024 года размер помощи вырос с 2361 гривен до 7800 гривен на каждого несовершеннолетнего ребенка и до 6100 гривен, если в семье есть двое или более детей. Эти выплаты будут осуществляться ежемесячно, а повышение произошло автоматически, без необходимости в дополнительных обращениях.

Напоминаем, что дети погибших добровольцев имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца, если погибший папа или мама имели необходимое количество страхового стажа. В случае недостаточного страхового стажа на момент гибели, ребенку начисляется государственная социальная помощь.

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