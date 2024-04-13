На Львовщине водитель наехал на ребенка и скрылся

Полиция Львовщины разыскивает водителя, который скрылся после наезда на 13-летнюю девочку.

Источник фото: полиция Львовской области

На Львовщине полицейские разыскивают водителя, который совершил наезд на 13-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в селе Стенятин Червоноградского района. По предварительной информации правоохранителей, неизвестный водитель неустановленного автомобиля наехал на местную жительницу и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила полиция Львовской области.

Полиция призывает всех, кто владеет какой-либо информацией об этом событии, сообщить на оперативную линию 102 или обратиться в ближайшее подразделение полиции.

Девочка в результате наезда получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления личности водителя и места нахождения автомобиля. Полиция отмечает, что максимальное наказание по этой статье может составлять до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

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