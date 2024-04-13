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На Львівщині водій наїхав на дитину та втік

23:59, 13 квітня 2024
Поліція Львівщини розшукує водія, що втік після наїзду на 13-річну дівчинку.
На Львівщині водій наїхав на дитину та втік
Джерело фото: поліція Львівської області
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На Львівщині поліцейські розшукують водія, який скоїв наїзд на 13-річну дівчинку та втік з місця події. Інцидент стався в селі Стенятин Червоноградського району. За попередньою інформацією правоохоронців, невідомий водій невстановленого автомобіля наїхав на місцеву мешканку та втік з місця події. Про це повідомила поліція Львівської області.

Поліція закликає всіх, хто володіє будь-якою інформацією про цю подію, повідомити на оперативну лінію 102 або звернутися у найближчий підрозділ поліції.

Дівчинка в результаті наїзду отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення особи водія та місця знаходження автомобіля. Поліція наголошує, що максимальне покарання за цим статтею може становити до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

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