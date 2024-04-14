15000 доларів за незаконний перетин державного кордону: на Черкащині викрито схему

46-річний чоловік разом зі своєю співмешканкою обіцяли за грошову винагороду посприяти у незаконному перетині державного кордону військовозобов’язаному.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повідомлено про підозру жителю міста Черкаси та його співмешканці за фактом сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон та одержанні неправомірної вигоди за вчинення незаконного впливу на прийняття рішення уповноваженою особою (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

За даними слідства, 46-річний черкащанин разом зі своєю співмешканкою обіцяли за грошову винагороду посприяти у незаконному перетині державного кордону військовозобов’язаному.

Підозрювані повинні були повпливати на прийняття рішення особою, уповноваженою вносити особисті відомості до системи «Шлях». Таким чином призовникам дозволявся виїзд за межі України як волонтерам-водіям.

Зловмисників затримали під час одержання неправомірної вигоди в сумі 15 000 доларів.

Наразі чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а жінці – цілодобовий домашній арешт.

У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.