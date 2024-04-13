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Як зміняться зарплати вчителів у 2024 році, – розповіли в МОН

23:35, 13 квітня 2024
У 2024 році в Україні збільшено освітню субвенцію на 15,5 мільярдів гривень.
Як зміняться зарплати вчителів у 2024 році, – розповіли в МОН
Джерело фото: Freepik
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Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив про значне збільшення обсягу коштів у освітній субвенції, яка в основному спрямована на оплату праці вчителів. За його словами, цього року сума цієї субвенції зросла на 15,5 мільярдів гривень.

Лісовий також наголосив на офіційному зростанні зарплати педагогів у два етапи: на 10% з 1 січня та на 12,6% з 1 квітня цього року. Він підкреслив, що середня заробітна плата вчителів залежить від їхньої категорійності, навантаження та стажу роботи.

Зазначається, що у 2023 році середня зарплата вчителів становила приблизно 13 тисяч гривень. Проте міністр раніше повідомляв про плани підвищення цієї суми: до 14 тисяч гривень з січня 2024 року та до 16 тисяч гривень з квітня того ж року.

Лісовий також наголосив, що підвищення зарплати вчителям вимагає значних витрат, але він сподівається, що Міністерство освіти знайде необхідні кошти. Він також зазначив, що важливо впровадити інструменти мотивації для вчителів, переглянувши методи підвищення кваліфікації.

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