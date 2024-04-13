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Как изменятся зарплаты учителей в 2024 году, – рассказали в МОН

23:35, 13 апреля 2024
В 2024 году в Украине увеличена образовательная субвенция на 15,5 миллиардов гривен.
Как изменятся зарплаты учителей в 2024 году, – рассказали в МОН
Источник фото: Freepik
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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил о значительном увеличении объема средств в образовательной субвенции, которая в основном направлена на оплату труда учителей. По его словам, в этом году сумма этой субвенции выросла на 15,5 миллиардов гривен.

Лисовой также отметил официальный рост зарплаты педагогов в два этапа: на 10% с 1 января и на 12,6% с 1 апреля этого года. Он подчеркнул, что средняя заработная плата учителей зависит от их категорийности, нагрузки и стажа работы.

Отмечается, что в 2023 году средняя зарплата учителей составляла примерно 13 тысяч гривен. Однако министр ранее сообщал о планах повышения этой суммы: до 14 тысяч гривен с января 2024 года и до 16 тысяч гривен с апреля того же года.

Лисовой также отметил, что повышение зарплаты учителям требует значительных затрат, но он надеется, что Министерство образования найдет необходимые средства. Он также отметил, что важно внедрить инструменты мотивации для учителей, пересмотрев методы повышения квалификации.

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