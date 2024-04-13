На Сумщине детские шалости с огнем закончились тушением травы возле дома

На Сумщине из-за детских шалостей с огнем загорелась сухая растительность и едва не загорелся дом.

Спасатели получили вызов в село Лутище в Ахтырском районе из-за возгорания сухой растительности на частном земельном участке. Порывы ветра способствовали быстрому распространению пламени в направлении дома, сообщает ГСЧС.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогли локализовать огонь в 15:22, обеспечив безопасность здания, а в 15:44 полностью прекратили пожар.

По предварительным сведениям, сын хозяйки решил помочь собрать остатки сухой растительности и решил поджечь их. В результате возник пожар, после чего мальчик испугался и отправился вызывать мать. Женщина не смогла самостоятельно справиться с огнем и обратилась за помощью к спасателям.

К счастью, ребенок не пострадал. Этот случай вновь подчеркивает важность родительского контроля над детьми и объяснения им о возможных опасных последствиях игры с огнем. Взрослые также должны соблюдать запрет на сжигание сухой растительности. В случае обнаружения пожара на открытых территориях немедленно звоните по телефону "101".

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