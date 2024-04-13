На Сумщині дитячі пустощі з вогнем закінчилися гасінням трави біля будинку

На Сумщині через дитячі пустощі з вогнем зайнялася суха рослинність та ледь не загорівся будинок.

Рятувальники отримали виклик до села Лутище в Охтирському районі через загоряння сухої рослинності на приватній земельній ділянці. Пориви вітру сприяли швидкому поширенню полум'я у напрямку будинку, повідомляє ДСНС.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій змогли локалізувати вогонь о 15:22, забезпечивши безпеку будівлі, а о 15:44 повністю припинили пожежу.

За попередніми відомостями, син господині вирішив допомогти зібрати залишки сухої рослинності та вирішив підпалити їх. В результаті виникла пожежа, після чого хлопчик злякався та відправився викликати матір. Жінка не змогла самотужки впоратися з вогнем і звернулася за допомогою до рятувальників.

На щастя, дитина не постраждала. Цей випадок знову підкреслює важливість батьківського контролю над дітьми та пояснення їм про можливі небезпечні наслідки гри з вогнем. Дорослі також повинні дотримуватися заборони на спалювання сухої рослинності. У випадку виявлення пожежі на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером "101".

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