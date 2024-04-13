Президент Грузії готує помилування для учасника мітингів проти законопроєкту «про іноагентів»

Засудженого до 9 років позбавлення волі активіста Лазаря Грігоріадіса планують помилувати.

Джерело фото: civil.ge

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що помилує активіста Лазаря Грігоріадіса, який був засуджений до 9 років позбавлення волі за участь у минулорічних протестах проти законопроєкта "про іноагентів". Про це повідомляє грузинський Перший канал.

Саломе Зурабішвілі визначила, що прийняла рішення про помилування Грігоріадіса раніше цього тижня, хоча поки формально не підписала відповідний документ.

«Я прийняла рішення сьогодні вранці о 10:00. Я подумала, що цю молоду людину не можна покарати на дев’ять років. Я його ще не підписала, бо є процедури, але рішення ухвалено», – сказала Зурабішвілі.

Щодо того, коли помилування вступить в силу, президент Грузії зауважила, що це питання ще потребує вирішення в рамках відповідних процедур.

Лазар Грігоріадіс був засуджений за участь у протестах, які відбулися в Тбілісі у березні 2023 року. Його звинуватили в нападі на поліцейських та завданні збитків майну.

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