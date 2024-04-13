Президент Грузии готовит помилование для участника митингов против законопроекта «об иноагентах»

Осужденного к 9 годам лишения свободы активиста Лазаря Григориадиса планируют помиловать.

Источник фото: civil.ge

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилует активиста Лазаря Григориадиса, который был приговорен к 9 годам лишения свободы за участие в прошлогодних протестах против законопроекта "об иноагентах". Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Саломе Зурабишвили определила, что приняла решение о помиловании Григориадиса ранее на этой неделе, хотя пока формально не подписала соответствующий документ.

"Я приняла решение сегодня утром в 10:00. Я подумала, что этого молодого человека нельзя наказать на девять лет. Я его еще не подписала, потому что есть процедуры, но решение принято", - сказала Зурабишвили.

Относительно того, когда помилование вступит в силу, президент Грузии отметила, что этот вопрос еще требует решения в рамках соответствующих процедур.

Лазарь Григориадис был осужден за участие в протестах, которые состоялись в Тбилиси в марте 2023 года. Его обвинили в нападении на полицейских и нанесении ущерба имуществу.

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